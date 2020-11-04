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BEST DJ: NATALIE BROGAN
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BEST ACT: OMAR DEAN
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BEST INTERNATIONAL DJ SET: DJ EZ AT ZERO GRAVITY
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BEST FESTIVAL: WAKE UP CALL AT W DUBAI â€“ THE PALM
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BEST CONCERT/GIG: LIVE NATION AND BOOKMYSHOW PRESENT WESTLIFE AT COCA-COLA ARENA
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BEST LIVE MUSIC VENUE: THE IRISH VILLAGE AL GARHOUD
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BEST BEACH CLUB: DRIFT BEACH DUBAI AT ONE&ONLY ROYAL MIRAGE
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BEST PUB/SPORTS BAR: BRIDGEWATER TAVERN AT JW MARRIOTT MARQUIS
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BEST OUTDOOR BAR: THE JETTY LOUNGE AT ONE&ONLY ROYAL MIRAGE
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BEST EVENING BRUNCH: SKYLINE THURSDAY AT THE PENTHOUSE, FIVE PALM JUMEIRAH
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BEST PARTY BRUNCH: SECRET GARDEN BRUNCH AT FLAIR 5
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BEST LADIESâ€™ DAY: ROSE ALL DAY AT COVE BEACH DUBAI, CAESARS PALACE BLUEWATERS DUBAI
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BEST LADIESâ€™ NIGHT: CRAZY RICH LADIES NIGHT AT MAIDEN SHANGHAI DUBAI, FIVE PALM JUMEIRAH
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NEWCOMER OF THE YEAR: BAR: CE LA VI DUBAI AT ADDRESS SKY VIEW
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NEWCOMER OF THE YEAR: NIGHTCLUB: SKY2.0 DUBAI
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BAR OF THE YEAR: SOBE AT W DUBAI â€“ THE PALM
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CLUB OF THE YEAR: WHITE DUBAI
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CLUB OF THE YEAR: WHITE DUBAI

Last night the What’s On Nightlife Awards 2020 took place at the stunning beach club, White Beach, found on the shores of Atlantis, The Palm. The What’s On Nightlife Awards celebrate the very best of the region’s industry and it was a night to remember as we crowned Dubai’s best party people, performers, brunches and venues.