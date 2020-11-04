BEST INTERNATIONAL DJ SET: DJ EZ AT ZERO GRAVITY
BEST FESTIVAL: WAKE UP CALL AT W DUBAI â€“ THE PALM
BEST CONCERT/GIG: LIVE NATION AND BOOKMYSHOW PRESENT WESTLIFE AT COCA-COLA ARENA
BEST LIVE MUSIC VENUE: THE IRISH VILLAGE AL GARHOUD
BEST BEACH CLUB: DRIFT BEACH DUBAI AT ONE&ONLY ROYAL MIRAGE
BEST PUB/SPORTS BAR: BRIDGEWATER TAVERN AT JW MARRIOTT MARQUIS
BEST OUTDOOR BAR: THE JETTY LOUNGE AT ONE&ONLY ROYAL MIRAGE
BEST EVENING BRUNCH: SKYLINE THURSDAY AT THE PENTHOUSE, FIVE PALM JUMEIRAH
BEST PARTY BRUNCH: SECRET GARDEN BRUNCH AT FLAIR 5
BEST LADIESâ€™ DAY: ROSE ALL DAY AT COVE BEACH DUBAI, CAESARS PALACE BLUEWATERS DUBAI
BEST LADIESâ€™ NIGHT: CRAZY RICH LADIES NIGHT AT MAIDEN SHANGHAI DUBAI, FIVE PALM JUMEIRAH
NEWCOMER OF THE YEAR: BAR: CE LA VI DUBAI AT ADDRESS SKY VIEW
NEWCOMER OF THE YEAR: NIGHTCLUB: SKY2.0 DUBAI
BAR OF THE YEAR: SOBE AT W DUBAI â€“ THE PALM
CLUB OF THE YEAR: WHITE DUBAI
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BEST INTERNATIONAL DJ SET: DJ EZ AT ZERO GRAVITY
BEST FESTIVAL: WAKE UP CALL AT W DUBAI â€“ THE PALM
BEST CONCERT/GIG: LIVE NATION AND BOOKMYSHOW PRESENT WESTLIFE AT COCA-COLA ARENA
BEST LIVE MUSIC VENUE: THE IRISH VILLAGE AL GARHOUD
BEST BEACH CLUB: DRIFT BEACH DUBAI AT ONE&ONLY ROYAL MIRAGE
BEST PUB/SPORTS BAR: BRIDGEWATER TAVERN AT JW MARRIOTT MARQUIS
BEST OUTDOOR BAR: THE JETTY LOUNGE AT ONE&ONLY ROYAL MIRAGE
BEST EVENING BRUNCH: SKYLINE THURSDAY AT THE PENTHOUSE, FIVE PALM JUMEIRAH
BEST PARTY BRUNCH: SECRET GARDEN BRUNCH AT FLAIR 5
BEST LADIESâ€™ DAY: ROSE ALL DAY AT COVE BEACH DUBAI, CAESARS PALACE BLUEWATERS DUBAI
BEST LADIESâ€™ NIGHT: CRAZY RICH LADIES NIGHT AT MAIDEN SHANGHAI DUBAI, FIVE PALM JUMEIRAH
NEWCOMER OF THE YEAR: BAR: CE LA VI DUBAI AT ADDRESS SKY VIEW
NEWCOMER OF THE YEAR: NIGHTCLUB: SKY2.0 DUBAI
BAR OF THE YEAR: SOBE AT W DUBAI â€“ THE PALM
CLUB OF THE YEAR: WHITE DUBAI
Last night the What’s On Nightlife Awards 2020 took place at the stunning beach club, White Beach, found on the shores of Atlantis, The Palm. The What’s On Nightlife Awards celebrate the very best of the region’s industry and it was a night to remember as we crowned Dubai’s best party people, performers, brunches and venues.
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