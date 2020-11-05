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BEST DJ: MADEMOISELLE SABAH
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BEST ACT: JINDI
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BEST FESTIVAL: EMIRATES AIRLINE DUBAI JAZZ FESTIVAL AT DUBAI MEDIA CITY AMPHITHEATRE
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BEST CONCERT/GIG: NE-YO AT WHITE BEACH
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NEWCOMER OF THE YEAR-NIGHTCLUB: MANTIS DUBAI
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BEST LIVE MUSIC VENUE: THE BAGGOT AT McGETTIGANS JLT
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BEST BEACH CLUB: WHITE BEACH AT ATLANTIS, THE PALM
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BEST OUTDOOR BAR: TREEHOUSE DUBAI AT TAJ DUBAI, BUSINESS BAY
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BEST LADIES NIGHT: JUST FINE CUTS LADIES NIGHT AT STK DUBAI JBR
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BEST PARTY BRUNCH: SUNDOWN BRUNCH BY LUV EVENTS AT SEVEN SISTERS DUBAI
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BEST EVENING BRUNCH: THE STAGE BRUNCH BY LOVE PARTIES AT JAZZ PIZZAEXPRESS
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BEST LADIES DAY NOT ANOTHER LADIES DAY AT WET DECK, W DUBAI THE PALM
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NEWCOMER OF THE YEAR-BAR: IRIS-DUBAI, MEYDAN
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CLUB OF THE YEAR: INDUSTRIAL AVENUE AT THE WESTIN DUBAI MINA SEYAHI
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BEST PUB/SPORTS BAR: GARDEN ON 8 AT MEDIA ONE HOTEL
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BAR OF THE YEAR MR MIYAGIS AT MEDIA ONE HOTEL
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The What’s On Nightlife Awards 2020 took place on November 3 at the stunning beach club, White Beach, found on the shores of Atlantis, The Palm. The What’s On Nightlife Awards celebrate the very best of the region’s industry and it was a night to remember as we crowned Dubai’s best party people, performers, brunches and venues.