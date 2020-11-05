BEST DJ: MADEMOISELLE SABAH
BEST FESTIVAL: EMIRATES AIRLINE DUBAI JAZZ FESTIVAL AT DUBAI MEDIA CITY AMPHITHEATRE
BEST CONCERT/GIG: NE-YO AT WHITE BEACH
NEWCOMER OF THE YEAR-NIGHTCLUB: MANTIS DUBAI
BEST LIVE MUSIC VENUE: THE BAGGOT AT McGETTIGANS JLT
BEST BEACH CLUB: WHITE BEACH AT ATLANTIS, THE PALM
BEST OUTDOOR BAR: TREEHOUSE DUBAI AT TAJ DUBAI, BUSINESS BAY
BEST LADIES NIGHT: JUST FINE CUTS LADIES NIGHT AT STK DUBAI JBR
BEST PARTY BRUNCH: SUNDOWN BRUNCH BY LUV EVENTS AT SEVEN SISTERS DUBAI
BEST EVENING BRUNCH: THE STAGE BRUNCH BY LOVE PARTIES AT JAZZ PIZZAEXPRESS
BEST LADIES DAY NOT ANOTHER LADIES DAY AT WET DECK, W DUBAI THE PALM
NEWCOMER OF THE YEAR-BAR: IRIS-DUBAI, MEYDAN
CLUB OF THE YEAR: INDUSTRIAL AVENUE AT THE WESTIN DUBAI MINA SEYAHI
BEST PUB/SPORTS BAR: GARDEN ON 8 AT MEDIA ONE HOTEL
BAR OF THE YEAR MR MIYAGIS AT MEDIA ONE HOTEL
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BEST DJ: MADEMOISELLE SABAH
BEST FESTIVAL: EMIRATES AIRLINE DUBAI JAZZ FESTIVAL AT DUBAI MEDIA CITY AMPHITHEATRE
BEST CONCERT/GIG: NE-YO AT WHITE BEACH
NEWCOMER OF THE YEAR-NIGHTCLUB: MANTIS DUBAI
BEST LIVE MUSIC VENUE: THE BAGGOT AT McGETTIGANS JLT
BEST BEACH CLUB: WHITE BEACH AT ATLANTIS, THE PALM
BEST OUTDOOR BAR: TREEHOUSE DUBAI AT TAJ DUBAI, BUSINESS BAY
BEST LADIES NIGHT: JUST FINE CUTS LADIES NIGHT AT STK DUBAI JBR
BEST PARTY BRUNCH: SUNDOWN BRUNCH BY LUV EVENTS AT SEVEN SISTERS DUBAI
BEST EVENING BRUNCH: THE STAGE BRUNCH BY LOVE PARTIES AT JAZZ PIZZAEXPRESS
BEST LADIES DAY NOT ANOTHER LADIES DAY AT WET DECK, W DUBAI THE PALM
NEWCOMER OF THE YEAR-BAR: IRIS-DUBAI, MEYDAN
CLUB OF THE YEAR: INDUSTRIAL AVENUE AT THE WESTIN DUBAI MINA SEYAHI
BEST PUB/SPORTS BAR: GARDEN ON 8 AT MEDIA ONE HOTEL
BAR OF THE YEAR MR MIYAGIS AT MEDIA ONE HOTEL
The What’s On Nightlife Awards 2020 took place on November 3 at the stunning beach club, White Beach, found on the shores of Atlantis, The Palm. The What’s On Nightlife Awards celebrate the very best of the region’s industry and it was a night to remember as we crowned Dubai’s best party people, performers, brunches and venues.
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