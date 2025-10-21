Get ready to dance, sing and party like never before because UNTOLD Dubai is back next month

UNTOLD Dubai is back from Thursday November 6 to Sunday November 9 at Dubai Parks and Resorts. The four-day festival will see many artists perform across multiple stages, with music and dancing all day and night.

Here’s the confirmed line-up organised by day and stage so you can plan your festival experience.

Thursday November 6

Main Stage

Zamna Stage

  • Hot Since 82
  • Ilario Alicante
  • Luciano
  • Syreeta B2B Ale De Tuglie
  • Vanny Granata

Time Stage

  • 4AWL
  • D’al Senio B2B Adrien
  • Freespirit B2B Akos
  • Monta
  • Pado & Belu
  • Sharaf
  • Tom Higham
  • Victhor B2B NSI

 

Friday November 7

Main Stage

  • Yungblud
  • Axwell
  • Steve Aoki
  • DJ Bliss
  • DJ Slim
  • Mishaal Tamer
  • Nora Fatehi

Zamna Stage

  • Eric Prydz
  • Joris Voorn
  • Julian Prince
  • Masha Vincent
  • Toto Chavetta
  • Zamna Soundsystem

Time Stage

  • Andor Gabriel
  • Cimeo
  • Cool Cats
  • Mari Martello B2B Lucille
  • Mr Shef Codes
  • Peppe Citarella
  • Poltom
  • Rhum G B2B Riviera
  • Scott Forshaw

Saturday November 8

Main Stage

  • Rema
  • Swae Lee
  • Martin Garrix
  • Cancelled Music
  • Jaxomy
  • KSHMR
  • Tchami

Zamna Stage

  • Andrea Oliva
  • Charmene
  • Gordo
  • Marwan Dua
  • Mëstiza
  • Persic

Time Stage

  • Adrian Saguna B2B Manuel Riva
  • Andrew Dum
  • Kim Sane
  • Liwaa
  • Mademoiselle Sabah
  • Morgan Button
  • MRGOODALF B2B Maryo
  • Pinkfish
  • Shaun Warner
  • Simone Vitullo

 

Sunday November 9

Main Stage

Zamna Stage

  • Âme DJ B2B Trikk
  • Jamie B2B Julya Karma
  • Joezi
  • Monochrome
  • MRAK
  • Paul Svenson

Time Stage

  • Chapter 47
  • Christian Thomson
  • Darko De Jan
  • Gino Ingrosso
  • IMEN B2B Arado
  • Jack Sleiman
  • KDDA Prague B2B Junior
  • RBØR
  • Sounds by AKS
  • Youna

Tickets

  • Single day pass: from Dhs400
  • Four-day general pass: Dhs550
  • Friendship passes for two or three people: from Dhs950
  • VIP main stage and Zamna tickets: from Dhs800
  • Festival and theme park bundles: from Dhs795
  • Premium tables and VIP experiences also available

Location: Dubai Parks and Resorts

Dates: November 6 to 9, 2025

Tickets: Starting from Dhs400 via untold.ae