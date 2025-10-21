The wait is over: UNTOLD Dubai 2025 reveals schedule
Get ready to dance, sing and party like never before because UNTOLD Dubai is back next month
UNTOLD Dubai is back from Thursday November 6 to Sunday November 9 at Dubai Parks and Resorts. The four-day festival will see many artists perform across multiple stages, with music and dancing all day and night.
Here’s the confirmed line-up organised by day and stage so you can plan your festival experience.
Thursday November 6
Main Stage
- Sugababes
- Armin van Buuren
- Salvatore Ganacci
- Tujamo
- WIZTHEMC
Zamna Stage
- Hot Since 82
- Ilario Alicante
- Luciano
- Syreeta B2B Ale De Tuglie
- Vanny Granata
Time Stage
- 4AWL
- D’al Senio B2B Adrien
- Freespirit B2B Akos
- Monta
- Pado & Belu
- Sharaf
- Tom Higham
- Victhor B2B NSI
Friday November 7
Main Stage
- Yungblud
- Axwell
- Steve Aoki
- DJ Bliss
- DJ Slim
- Mishaal Tamer
- Nora Fatehi
Zamna Stage
- Eric Prydz
- Joris Voorn
- Julian Prince
- Masha Vincent
- Toto Chavetta
- Zamna Soundsystem
Time Stage
- Andor Gabriel
- Cimeo
- Cool Cats
- Mari Martello B2B Lucille
- Mr Shef Codes
- Peppe Citarella
- Poltom
- Rhum G B2B Riviera
- Scott Forshaw
Saturday November 8
Main Stage
- Rema
- Swae Lee
- Martin Garrix
- Cancelled Music
- Jaxomy
- KSHMR
- Tchami
Zamna Stage
- Andrea Oliva
- Charmene
- Gordo
- Marwan Dua
- Mëstiza
- Persic
Time Stage
- Adrian Saguna B2B Manuel Riva
- Andrew Dum
- Kim Sane
- Liwaa
- Mademoiselle Sabah
- Morgan Button
- MRGOODALF B2B Maryo
- Pinkfish
- Shaun Warner
- Simone Vitullo
Sunday November 9
Main Stage
- J Balvin
- Saweetie
- Alan Walker
- Jack Sleiman
- Meduza
- Minelli
- Nervo
Zamna Stage
- Âme DJ B2B Trikk
- Jamie B2B Julya Karma
- Joezi
- Monochrome
- MRAK
- Paul Svenson
Time Stage
- Chapter 47
- Christian Thomson
- Darko De Jan
- Gino Ingrosso
- IMEN B2B Arado
- Jack Sleiman
- KDDA Prague B2B Junior
- RBØR
- Sounds by AKS
- Youna
Tickets
- Single day pass: from Dhs400
- Four-day general pass: Dhs550
- Friendship passes for two or three people: from Dhs950
- VIP main stage and Zamna tickets: from Dhs800
- Festival and theme park bundles: from Dhs795
- Premium tables and VIP experiences also available
Location: Dubai Parks and Resorts
Dates: November 6 to 9, 2025
Tickets: Starting from Dhs400 via untold.ae
