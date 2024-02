The leading lights of Dubai’s hospitality industry as chosen by you…

Voting has closed, your favourite dining and entertainment venues in Dubai have been selected. The following list unveils the top contenders, fighting it out for the crown in each category of the What’s On Dubai Awards 2024.

The winners for all categories will be announced at a glittering award ceremony, to be held at Dubai Media City Amphitheatre on Monday, March 4. Table bookings can be made now via varsha@motivate.ae and violeta.popescu@motivate.ae.

A further six categories; Homegrown Restaurant of the Year, Sustainable Restaurant of the Year, Culinary Experience of the Year, Chef of the Year, Newcomer of the Year, and Restaurant of the Year will also be awarded on the night, voted for solely by an expert panel comprised of the What’s On team.

Without further ado, here is the shortlist (in alphabetical order) for the What’s On Awards Dubai 2024:

Entertainment

Favourite Attraction

Aquaventure, Atlantis, The Palm

Aura Skypool

AYA Universe

Global Village Dubai

TEPFactor Dubai

The Green Planet Dubai

Topgolf Dubai

Favourite Bar

Amelia

Goose Island Tap House, FIVE Jumeirah Village

Jetty Lounge, One&Only Royal Mirage

McGettigan’s, JLT

Noépe, Park Hyatt Dubai

Roberto’s

Surf Club

Favourite Concert, Show, or Festival

Bohemia at Beach by FIVE

Bongo’s Bingo

Bryan Adams at Coca-Cola Arena

Ed Sheeran at The Sevens Stadium

REWIND Fest DXB 2023 at Bla Bla Dubai

Trevor Noah at Coca-Cola Arena

West Side Story at Dubai Opera

Favourite Daycation

Drift Beach Dubai

Laguna Beach Taverna & Lounge, Sofitel Dubai The Palm Resort

Nikki Beach Dubai

Soul Beach Dubai, JA The Resort

Summersalt Beach Club, Jumeirah Al Naseem

Twiggy Family

Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah

Favourite Sporting Event

Dubai Fitness Challenge

Dubai Marathon

Emirates Dubai 7s

M1 Run, Media One Hotel

The Gold Cup, Al Habtoor Polo Resort

Favourite Staycation

Atlantis, The Palm

Centara Mirage Beach Resort Dubai

Hatta Resorts

JA The Resort

Marriott Resort Palm Jumeirah Dubai

Park Hyatt Dubai

Taj Exotica Resort & Spa, The Palm

Favourite Staycation (Northern Emirates)

Hilton Ras Al Khaimah Beach Resort

InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa

Longbeach Campground, Ras Al Khaimah

Movenpick Resort Al Marjan Island

The Ritz Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert

Favourite Spa

Anantara Spa, Anantara The Palm Dubai Resort

Bab Al Shams Spa & Hammam, Bab Al Shams A Rare Finds Desert Resort, Dubai

Cinq Mondes Spa, Raffles The Palm

Nikki Spa, Nikki Beach Resort & Spa Dubai

Sofitel Spa, Sofitel Downtown

Sofitel Spa with L’Occitane, Sofitel Dubai The Palm Resort

The Spa, Mandarin Oriental Jumeira, Dubai

Food concepts

Favourite Afternoon Tea

The Lobby Lounge, The Ritz-Carlton Dubai

Aspen Café, Kempinski Hotel Mall of the Emirates

SocialBee, Hilton Dubai Palm Jumeirah

Josette

Mashrabiya Lounge, Fairmont The Palm

Observatory Bar & Grill

The Lotus Lounge, Anantara The Palm Dubai Resort

Favourite Business Lunch

Carnival by Tresind

Salero – Tapas & Bodega, Kempinski Hotel Mall of the Emirates

Eugène Eugène

Jun’s

La Niña

La Sirène, Avani+ Palm View Dubai

Sushisamba Dubai

Favourite Breakfast

Charlie and Friends

Cucina Dubai, Marriott Resort Palm Jumeirah

HuQQabaz Dubai

Jones The Grocer, Emirates Golf Club

Lana Lusa

One Life Kitchen and Café, D3

Sirali Restaurant

Favourite Café

Blue Box Café

DRVN by Porsche

EL&N London

Hampstead Bakery and Café

Planet Terra

Saddle Café

Unwind Café

Favourite Lifestyle App

InstaShop

Playbook

Privilee

The Entertainer

Viya Rewards

Favourite Healthy Restaurant

Amaya Dubai Mall

Avatara

Comptoir 102

Feels Juice Bar & Kitchen

Fika, Jumeirah Beach Hotel

Flow, Jumeirah Emirates Towers

Planet Terra

Favourite Pub Grub

Biggles, Millennium Airport Hotel Dubai

Dhow & Anchor, Jumeirah Beach Hotel

Goose Island Tap House, FIVE Jumeirah Village

McGettigan’s, Holiday Inn & Suites Dubai Science Park

The Duck Hook

The Irish Village, Al Garhoud

Toad In The Hole, Emirates Golf Club

Favourite Burger

Black Tap Dubai, Rixos Premium JBR

Garden on 8, Media One Hotel

G.O.A.T Burger Shop

Good Burger

Goose Island Tap House, FIVE Jumeirah Village

Leña, St Regis Gardens

Slaw

Favourite Alfresco Restaurant

Above Eleven, Marriott Resort Palm Jumeirah

Ibn AlBahr

Nuska Beach, Jumeirah Beach Hotel

Piatti By The Beach, Raffles The Palm

Sonara Camp

Tagomago

Twiggy by La Cantine

Favourite Pizza

Monno

Motorino Dubai, JA Ocean View Hotel

The Bay, Mandarin Oriental Jumeira, Dubai

The Nice Guy

Via Toledo, Address Beach Resort

Favourite Dessert

Amaya

Here-o Donuts

Jun’s

Ladurée

Madeleine Et Marcel

Margaux, Jumeirah Mina A Salam

One For The Road, FIVE Jumeirah Village

Restaurants above Dhs400

Favourite Asian Restaurant

Asia Asia

Attiko

Ling Ling, Atlantis The Royal

Mekong, Anantara The Palm Dubai Resort

Tong Thai, JW Marriott Marquis Hotel Dubai

White Orchid, JA The Resort

XU Dubai

Favourite Brasserie

Couqley French Brasserie

Eugène Eugène

Fouquet’s Dubai

MINA Brasserie, Four Seasons Hotel DIFC

The Maine Oyster Bar and Grill

Favourite Brunch: À La Carte

Alici

Canary Club

CÉ LA VI

La Cantine du Faubourg

Maiden Shanghai, FIVE Palm Jumeirah

Mimi Kakushi

Tasca by José Avillez, Mandarin Oriental Jumeira, Dubai

The Nice Guy

Favourite Brunch: Buffet

Al Qasr Brunch, Jumeirah Al Qasr

En Fuego, Atlantis, The Palm

London Social Garden, The Ritz-Carlton, Dubai

Secret Brunch at Treehouse, Taj Dubai

Suq, Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach

Roka

Traiteur Brunch, Park Hyatt Dubai

Favourite French Restaurant

At.mosphere, Burj Khalifa

Bastion, Jumeirah Beach Hotel

Celebrities by Mauro Colagreco, One&Only Royal Mirage

Fouquet’s Dubai

La Cantine du Fauborg

L’Atelier Robuchon Dubai

Odeon

Favourite Indian Restaurant

Avatara

Kinara by Vikas Khanna, JA Lake View Hotel Dubai

Little Miss India, Fairmont The Palm

The Crossing

Rang Mahal, JW Marriott Marquis Hotel Dubai

Tresind Studio

Varq, Taj Exotica Resort & Spa

Favourite Italian Restaurant

Andiamo, Grand Hyatt Dubai

Chic Nonna

Il Borro

Lucia’s

Pierchic, Jumeirah Al Qasr

Ristorante Loren

Torno Subito, W Dubai The Palm

Favourite Japanese Restaurant

Akira Back, W Dubai – The Palm

Clay

Katsuya, Hyde Hotel Dubai

Mimi Kakushi

Sumosan

Sushisamba

Uchi

Favourite Latin American Restaurant

Amazonico Dubai

Canary Club

Coya

Fusion Ceviche

La Niña

Nazcaa, Address Dubai

Tamoka, The Ritz-Carlton, Dubai

Favourite Mediterranean Restaurant

Carine, Emirates Golf Club

Estiatorio Milos Dubai, Atlantis The Royal

Lana Lusa

Opa

Shimmers, Jumeirah Mina A’Salam

Sucre

Zenon, Kempinski Central Avenue

Favourite Middle Eastern

Al Hadeera, Bab Al Shams, A Rare Finds Desert Resort

Al Nafoorah, Jumeirah Al Qasr

Asil, Rixos Premium JBR

Awtar, Grand Hyatt Dubai

HUQQA

Ninive

Tagine, One&Only Royal Mirage

Favourite Seafood Restaurant

Alici

L’Amo Bistro Del Mare

Peppercrab, Grand Hyatt Dubai

Rockfish, Jumeirah Al Naseem

Samakje Harbour

Sea Fu, Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach

The Maine Oyster Bar and Grill, JBR

Favourite Steakhouse

Bushman’s, Anantara The Palm Dubai Resort

Carna, SLS Dubai

Doors Freestyle Grill

Leña

Porterhouse Steaks & Grill, Sofitel Dubai The Palm Resort

Prime68, JW Marriott Marquis Hotel Dubai

The Meat Co, Souk Al Bahar

Restaurants below Dhs400

Favourite All-Day Dining Restaurant

Duo Gastrobar

HuQQabaz Dubai

Little Neighborhood Restaurant, Palm Jumeirah

Novikov Café

Trove

Favourite Asian Restaurant

BA Boldly Asian, Fairmont The Palm

Café Isan

Romantic Baka

Teatro, Towers Rotana

Vietnamese Foodies

Favourite British Restaurant

Coterie Restaurant

Dhow & Anchor, Jumeirah Beach Hotel

Reform Social & Grill

The Croft, Dubai Marriott Harbour Hotel & Suites

The Stables Dubai

Favourite Brunch: À La Carte

Boardwalk, Dubai Creek Resort

Carnival by Trèsind

Hutong, DIFC

Mama Zonia

Secret Escape Brunch, Caña by Tamoka

Favourite Brunch: Buffet

Cuisines Restaurant, Crowne Plaza Dubai Jumeirah

Once Upon A Brunch, Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah

SoulCaliCool Brunch, Soul Street Dubai, FIVE Jumeirah Village

The World Eatery Family Fiesta Brunch, Sofitel Dubai The Palm Resort

Wanderlust Brunch, JW Marriott Marquis Hotel Dubai

Favourite Mediterranean Restaurant

Eat Greek

La Sirène, Avani+ Palm View Dubai

Lola Taberna Española

Miya

Skafos, Canopy by Hilton Dubai Al Seef

Favourite Indian Restaurant

Bombay Bungalow, JBR The Walk

Mohalla, Dubai Design District

Rohini by Little Miss India

Tandoor Tina, 25hours Hotel Dubai One Central

Zafran Indian Bistro

Favourite Italian Restaurant

Carluccio’s, Dubai Marina Mall

Da Vinci’s, Millennium Airport Hotel Dubai

Limonata

Marini Restaurant

Cucina Dubai, Marriott Resort Palm Jumeirah

Favourite Japanese Restaurant

Goldfish Sushi & Yakitori

IchiRyu Ramen House

KATA, Dubai Mall

Kinoya

REIF Japanese Kushiyaki

Favourite Latin American

Cactus Jacks, Millennium Airport Hotel Dubai

La Coco, Andaz Dubai The Palm

Lila Wood Fired Taqueria

Maiz Tacos

Señor Pico, Marriott Resort Palm Jumeirah

Favourite Middle Eastern

BABEL, Dubai Mall

Bait Maryam

Bebek Restaurant

Sirali Restaurant

Zou Zou Dubai

Favourite Modern American

Claw BBQ, Hilton Dubai Palm Jumeirah

Jun’s

Susan’s Bakery and Restaurant, Downtown Dubai

The Maine Street Eatery, Studio City

Wingstop

Favourite Seafood

Boardwalk, Dubai Creek Resort

Homer Lobster

Ibn Albahr

Nuska Beach, Jumeirah Beach Hotel

Wicked Crab

Favourite Pet-Friendly

BohoX

February 30

Fouquet’s Dubai

Jones The Grocer, Hilton Dubai Palm Jumeirah

Reform Social & Grill